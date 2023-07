Nuovo sito industriale per Urbino "Operazione da 250 posti di lavoro"

Il Comune di Urbino e la società Green Power System hanno firmato la convenzione per la nascita del nuovo sito industriale di Ca’ Guerra. Il documento permetterà di attuare il piano particolareggiato relativo alla zona produttiva, artigianale e industriale prevista dal Piano regolatore, in un’area ai confini del territorio, vicina ai comuni di Montecalvo in Foglia, Tavoleto e Sassocorvaro Auditore. La convenzione stabilisce le modalità di intervento, realizzazione e gestione delle previsioni urbanistiche del nuovo sito.

Il progetto riguarda un’area di 73mila metri quadrati, su cui sorgeranno un complesso produttivo, con una superficie coperta di 27mila metri quadrati, e un edificio di 2.700 metri quadrati per uffici amministrativi e tecnici a servizio della ditta. Sono poi previsti parcheggi pubblici, per 4.900 metri quadrati, verde pubblico, per 7.500 metri quadrati, che fungerà anche da schermatura allo stabilimento, e un percorso pedonale e ciclabile lungo la strada comunale di via Fogliense. L’intervento rispetterà i più recenti criteri di risparmio energetico degli edifici e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La convenzione è stata stata siglata da Costantino Bernardini, responsabile del settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Urbino, e da Raffaele Brugnettini, amministratore unico di Green Power Systems. Con essa, la ditta si impegna a realizzare opere di urbanizzazione primaria per oltre un milione di euro, tra cui, oltre ai parcheggi e al verde pubblico, adeguamenti alla viabilità comunale e provinciale, integrazione di reti fognarie e reti per i servizi idrico, elettrico, dati e gas metano. Secondo l’accordo, la ditta cederà gratuitamente al Comune di Urbino tali opere con i relativi servizi e impianti. L’inizio lavori è stabilito entro un anno dalla stipula e la fine entro il 30 maggio 2028.

Il sindaco Maurizio Gambini, che ha allacciato i contatti con l’imprenditore Severino Brugnettini e ha seguito fin dal principio la vicenda, commenta: "Sono molto felice di poter affermare che questa Amministrazione sia riuscita a portare a Urbino un progetto di queste dimensioni. La firma della convenzione con Green Power System getta le fondamenta di un accordo che porterà un forte impulso al tessuto economico e sociale del territorio. La realizzazione del nuovo sito produttivo significa lavoro, nuova residenzialità, sviluppo di servizi e di un circuito di nuove attività connesse. Si parla di circa 250 posti di lavoro, che creeranno un indotto importante e daranno attrattività a tutta l’area. L’accordo stabilisce l’avvio entro un anno, ma, da contatti diretti con la ditta, so che partiranno entro poche settimane e questo è un ottimo segnale della volontà di entrambe le parti di procedere celermente, con un progetto che ridisegnerà il volto del territorio".