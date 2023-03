Nuovo sondaggio tra gli elettori E’ già duello a suon di percentuali

Nuovo sondaggio per valutare le intenzioni di voto dei fanesi. Tra i candidati sindaci spuntano anche i nomi della consigliera regionale Marta Ruggeri (M5S), dell’assessore regionale Stefano Aguzzi (FI) e dell’ex direttore generale Giuseppe De Leo (centrodestra). Le new entry si aggiungono a Cristian Fanesi, Dimitri Tinti, Sara Cucchiarini e Renato Claudio Minardi per il Pd, Samuele Mascarin (In Comune), Barbara Brunori (Noi Città), Etienn Lucarelli (Insieme è meglio), Cora Fattori (Più Europa) A distanza di un mese una nuova società sta raccogliendo valutazioni sull’operato del sindaco Massimo Seri, degli assessori in carica e sui possibili candidati sindaci. Manca ancora un anno alle elezioni ma i sondaggi si ripetono a distanza ravvicinata per cogliere l’umore degli elettori e i possibili cambiamenti.

Nel recente sondaggio, è stato avviato solo qualche giorno fa, agli interlocutori viene anche chiesto chi hanno votato nel 2019 e chi voterebbero nel 2024 tra centro, centrodestra, centrosinistra, liste civiche o M5S. Infine anche una domanda sul ballottaggio mettendo a confronto i candidati sindaci con tutte le possibili combinazioni. Intanto le forze politiche iniziano a confrontarsi in vista di future alleanze. Il più attivo sembra essere M5S sia su Fano che a livello provinciale. La delegazioni fanese, interpretando il clima politico nazionale, e sull’esempio di quanto sta facendo la coordinatrice provinciale Marta Ruggeri, ha incontrato tutte le forze del centrosinistra (Pd, In Comune, liste civiche di Seri e ex Sinistra per Fano). Tutto questo in attesa della nomina dei coordinatori territoriali M5S che avranno proprio il compito di dialogare e confrontarsi con le forze politiche del territorio. Intanto, nei giorni scorsi, a livello regionale il Psi, guidato dall’ex consigliere regionale Boris Rapa, ha incontrato i vertici di Italia Viva e Azione. Per Rapa il "modello Ancona può rappresentare un punto di partenza per un nuovo centro-sinistra regionale dove forze politiche di pari sensibilità ed intenti possono ottenere risultati importanti". Nel centrodestra, la Lega aspetta l’elezione del segretario provinciale (il favorito è il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi), nel congresso di domani, che avrà il compito di dare al partito un nuovo ruolo da protagonista. Per tutti, centrodestra e centrosinistra, c’è l’attesa dell’esito delle elezioni di Ancona del 14-15 maggio.

Anna Marchetti