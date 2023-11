“Nuovo Spazio Musica“ si fa in quattro e inizia con Franz Liszt

PESARO

Nuovo Spazio Musica è il titolo della stagione autunnale organizzata dall’Ente Concerti. Quattro appuntamenti alla chiesa dell’Annunziata per approfondire storie e visioni della musica di ieri e di oggi. Domani il primo appuntamento della nuova rassegna vede la pianista Martina Giordani, straordinario giovane talento marchigiano, esibirsi in un recital pianistico intitolato Menter e Liszt: l’allieva e il maestro, con un programma incentrato sulle figure di Liszt e della sua pupilla Sophie Menter (1846-1918), pianista e compositrice tedesca che divenne sua studentessa preferita, tanto da essere chiamata a Parigi l’incarnation de Liszt per il suo pianismo energico e spumeggiante, tanto da essere considerata una delle più grandi virtuose del pianoforte del suo tempo.

Domenica 19 il concerto intitolato Vibrazioni futuristiche: il sassofono nel contemporaneo esalta la ricchezza della musica contemporanea, attraverso diverse formazioni musicali: dal sassofono solista di Daniele Bolletta, passando per il duo pianistico formato da Eleonora Fiorentini e Patrizia Romanello, dalla live electronics di Matteo Rossini e Pietro Serrani, al SEEM Sax Quartet. In programma ben tre prime esecuzioni: il brano di Matteo Rossini e Pietro Serrani al live electronics, In un Momento di Danilo Comitini e Python, composto da Emiliano Bastari. Sabato 25 novembre un concerto monografico dedicato a Luigi Boccherini. Il progetto presentato all’interno di Nuovo Spazio Musica nasce dal desiderio del chitarrista Tommaso Tarsi e di altri quattro elementi dell’Orchestra Giovanile Toscana di omaggiare il compositore a 280 anni dalla nascita con un programma di grande vitalità e spessore musicale, incentrato sul periodo spagnolo del compositore (dal 1769 alla morte avvenuta nel 1805). Biglietti 5 euro al Rossini. Inizio ore 18.

ma. ri. to.