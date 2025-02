Nuovo stadio, i tifosi in "campo": "Pubblico e privato possono farlo. Questa emergenza va risolta ora"

Una foto senza tempo. Michele Costanzi, tifoso di vecchia data della Prato e collezionista di vecchi cimeli biancorossi, racchiude nella immagine a fianco una storia vecchia: "Da sempre lo stadio è stato ignorato dalle amministrazioni comunali. Io dico che una città dello sport deve avere un bel palas, un bel bocciodromo, ma anche uno stadio nuovo. E’ una questione di immagine, di decoro: ma il sindaco si rende conto della figura che facciamo ogni volta su Sky e di fronte alle tifoserie ospiti di tutta Italia? A me piace l’idea di uno stadio nuovo lì dov’è adesso, con una identità, dentro dove c’è la storia della Vis. Però se dobbiamo andare alla Torraccia, va bene lo stesso. L’importante è che si affronti il problema: uno stadio è un fatto sociale, cittadino, non provato".

Dal porto fa sentire la sua voce anche Alberto Rossi che si domanda "perché vengano ignorati gli imprenditori che si stanno adoperando per uno stadio green e che potrebbero collaborare con Bosco", e chiede a Biancani "di non spendere più soldi per mettere toppe al Benelli. Alla città serve uno stadio che lavori 365 giorni all’anno in grado di mantenersi da solo". Pietro Viggiani, ex Vis Boys, allarga le braccia: "Sono 50 anni che sento parlare di stadio, solo parole".

Tifoso e anche consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi scrive: "Prendiamo atto: per il sindaco Biancani, a differenza di quello che è avvenuto per tutti gli impianti sportivi e non della città, a cui giustamente sono stati destinati finanziamenti pubblici, per lo stadio della seconda città delle Marche, di un capoluogo di provincia, dove gioca una società blasonata con oltre 100 anni di storia, che milita in un campionato professionistico con ottimi risultati, non saranno stanziati finanziamenti pubblici". Quanto alla ipotesi di collaborazione pubblico-privato, "se si scelgono in maniera accurata, secondo la legge, con procedure chiare e trasparenti, imprese solide ed affidabili, quello che non è avvenuto nel passato a Pesaro, si può fare". Per Baiocchi "non è tollerabile vedere come il sindaco Biancani, sempre colpito dal suo delirio di onnipotenza, “sbugiarda” il suo predecessore Matteo Ricci e ritiene che i soldi utilizzati al Benelli in questi anni siano stati solamente “una toppa” che si è rivelata peggio del buco. Peccato che noi lo diciamo da sempre. Una toppa che non sarebbe nemmeno stata messa se non ci fosse stato il rischio di essere essere esclusi dai campionati e con competizioni elettorali vicine. L’amministrazione comunale degli ultimi 40 anni, da quando vado allo stadio, non ha mai considerato lo stadio un investimento produttivo in termini di sport, di aggregazione sociale e di economia, e, sopratutto, elettorale in termini di voti. Inoltre è lecito domandarsi: se il Bocciodromo a Pesaro (finanziato con oltre 1 milione di euro), con tutto il rispetto per gli appassionati, Il nuovo Palas di via dei partigiani (con un investimento di oltre 10 milioni di euro, seppur vero che avrà diversi utilizzi per la città, ce lo auguriamo) possano essere meritevoli di finanziamenti pubblici, perché lo stadio no? Questo mi sfugge. La miopia politica di questa amministrazione e la mancanza di rispetto nei confronti di una città calcistica e di un presidente che la vuole fare grande, è disarmante e inaccettabile".

(continua)Davide Eusebi