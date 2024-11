Nuovo stadio, verso la svolta. Bosco: "Disponibile a realizzarlo. Ma alla Torraccia servono attività"

Presidente Bosco, perché venerdì ha visto Vis-Ascoli in tribuna Prato?

"Un atto dovuto, l’ho fatto con piacere, avevo voglia di salutare i tifosi della Prato, il cuore della tifoseria"

Prato confortevole?

"Non direi. Le condizioni sono abbastanza pietose: tribuna fatta su due ponteggi, umida, doveva essere provvisoria e l’abbiamo resa definitiva"

Era con i suoi figli, li ha accompagnati al bagno?

"Sì, i servizi igienici sono vetusti e inefficienti. Ma non c’era bisogno che andassi nella Prato per scoprire ciò che sapevo, l’ho fatto per i tifosi"

Il sindaco Biancani si dice pronto a concedere l’area della Torraccia e gli strumenti urbanistici per realizzare servizi che sostengano la nuova opera. Qual è il suo parere e a che punto siamo?

"Lo stadio di per sé è un’ opera fredda, che non si regge con le partite di calcio. Ci sono due modi per risolvere il problema: interviene l’amministrazione e lo realizza come spesso accade. Ci sono tanti casi in Italia dove il Comune investe in uno stadio, come fa su un ponte, una rotatoria o un altro servizio. Basta vedere Ascoli: il Comune ha fatto un bando con svariati milioni di euro per la nuova curva, perché pensa che sia strategica e possa portare gente e dunque favorire economia. Se mancano le risorse, come nel caso di Pesaro, o se non c’è la volontà di spendere per lo stadio e si preferisce farlo in altri ambiti anche se non remunerativi, come ad esempio il vecchio palas dove si sono spesi credo otto, dieci milioni, un’opera legittima per carità, ma che non farà mai rientrare dall’investimento eppure è stata fatta, allora va percorsa un’altra strada, quella del partenariato, pubblico-privato"

Ci sarebbe la sua disponibilità?

"Sì, un po’ come per Villa Fastiggi da parte mia ho dato apertura al Comune e c’è volontà di investire. Siamo arrivati al momento in cui la città, i tifosi e la Vis merita di avere uno stadio adeguato. Siamo, con l’Ascoli ma per ora con una classifica migliore, la prima realtà professionistica del calcio nella regione, siamo una forza consolidata nei professionisti con un centro sportivo all’avanguardia che tra due mesi dovremmo inaugurare. Ci manca solo lo stadio per avere una eccellenza italiana. E’ il momento di ragionarci".

Cos’ ha in mente?

"Per potersi reggere, un partenariato tra pubblico e privato deve in qualche modo ripagare l’investimento del privato, ed è chiaro che l’amministrazione deve avere la volontà di mettere in campo asset positivi attorno: una cubatura residenziale, o commerciale, tutto quello che può aiutare a realizzare lo stadio e a far vivere quell’area alla città. Non può essere il museo della Vis o la biblioteca, tutte cose belle, ma che non portano un ritorno economico per ripagare l’investimento. L’Inghilterra insegna"

A che punto siete?

"Ci siamo incontrati, ho segnali positivi, vorrei capire con l’amministrazione cosa si può mettere in campo per rendere profittevole l’investimento. Se questo accade, e mi pare che il sindaco sia di questo parere, io sono disponibile e interessato a fare lo stadio"

Nell’attuale area o alla Torraccia?

"La prima analisi è valutare se ripartire da zero, nella zona Torraccia, o al contrario rigenerare l’attuale area. Stiamo cominciando a ragionarci. Lo stadio attuale è così vecchio che sta cadendo a pezzi. Andrebbe rifatto da capo, in una zona congestionata, senza parcheggi a sufficienza né servizi. Meglio alla Torraccia, dove è previsto, anche perché se si restaura il Benelli saremmo costretti a giocare fuori regione per quattro o cinque anni"

Come si immagina stadio e area?

"Con la premessa che sarà un piano economico finanziario a farci capire che stadio possiamo permetterci e che rendimento daranno le opere aggiuntive, vedo uno stadio tutto coperto, dimensionato per accogliere una serie B come minimo, per 6, 7mila spettatori. Uno stadio chiuso darebbe un effetto ottico diverso, con area hospitality e servizi. Attorno mi aspetto piazze commerciali con attività di rilievo che possano dare lustro, riscontro economico e servizi a Pesaro e provincia".

Un esempio?

"Per una città che si definisce dello sport avere lì una cosa tipo Decathlon potrebbe essere molto positivo, per la gente innanzitutto. E’ una opzione da intercettare"

Sta pensando alla serie B?

"Non mi piacciono i proclami. Sto pensando a crescere con infrastrutture importanti come Villa Fastiggi, come club e sponsor grazie anche alla eccezionale visibilità che ci dà Sky, come squadra e mi piacerebbe anche con un nuovo stadio. Queste sono le basi sulle quali inseguire successi sportivi".