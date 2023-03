"Nuovo svincolo, occasione anche per Lucrezia"

"Il nuovo svincolo della superstrada E78 Fano-Grosseto che verrà realizzato nella zona industriale Laghi a Calcinelli, presentato nei giorni scorsi dal Comune di Colli al Metauro, Anas e Regione Marche, può diventare un’opportunità anche per Lucrezia di Cartoceto, a patto che la nostra amministrazione si interessi adeguatamente all’opera e dia vita ad un tavolo di confronto con gli enti coinvolti". Lo evidenzia il capogruppo di opposizione consiliare di Cartoceto, Gianluca Longhi, che scende nel dettaglio dei vantaggi che potrebbero riguardare il suo Comune: "La nuova infrastruttura potrebbe avere la potenzialità di collegare la zona industriale Laghi di Calcinelli a quella artigianale di Lucrezia, sita tra via Cerquelle, via Aspio e via Tevere, alleggerendo il traffico pesante da e verso via Metauro, altamente problematico per chi abita in quella zona, sui ponti sopra la superstrada di via Ticino (di fianco alla Valmex) e di via Della Liberazione (che hanno anche il problema di essere troppo stretti), oltreché sulla Flaminia, su via Circonvallazione Kennedy e sul primo tratto di via Cerquelle".

"Il tutto – aggiunge Longhi – realizzando un raccordo tra le due zone produttive o prevedendo una comunicazione diretta tra il nuovo svincolo e l’area artigianale di Lucrezia". Alla luce di tali considerazioni, il leader di minoranza della città dell’olio chiede l’impegno all’amministrazione comunale di interessarsi a tale opera, studiando il progetto e intavolando un confronto con il Comune di Colli al Metauro, Anas e Regione. Naturalmente, sarà opportuno che vengano informati il consiglio comunale e la cittadinanza".

Alla fine una frecciatina politica: "Comprendiamo – termina il capogruppo di ‘Insieme per Cartoceto’ – che non sono lavori spendibili elettoralmente, visto che manca poco più di un anno alle prossima tornata amministrativa (e in conferenza stampa l’ingegner Paolo Testaguzza di Anas ha previsto, nella migliore delle ipotesi, l’appalto entro l’estate 2024 e la realizzazione dell’opera per la metà del 2025, ndr), ma dimostrerebbero quella lungimiranza di cui il nostro territorio ha bisogno e della quale non c’è stata traccia in quasi dieci anni di governo da parte di questa amministrazione comunale". Lo svincolo, sarà costruito realizzando un cavalcavia a campata unica di 33 metri.

Sandro Franceschetti