Nuovo tavolo operatorio: "Crescono gli interventi"

Nuovo tavolo operatorio per l’ospedale di Pergola, che consentirà un incremento delle sedute. "Da questa settimana – evidenzia una nota dell’Ast Pesaro Urbino – il nosocomio ‘Santi Carlo e Donino’ aumenta ulteriormente l’attività di chirurgia di media e bassa intensità che già nel 2023 ha visto un incremento del 46,8 per cento rispetto all’anno precedente". "L’inserimento di un nuovo dispositivo – spiega il direttore generale Ast Pu Nadia Storti – contribuirà a far crescere ulteriormente il numero di sedute operatorie, che per i pazienti significa abbattere le liste di attesa per i ricoveri di chirurgia riguardanti gli interventi di media e bassa complessità nella nostra provincia. Un aumento di sedute già registrato lo scorso anno grazie all’apertura di nuovi ambulatori chirurgici sul tutto il territorio provinciale e che ora vede, con l’arrivo del nuovo tavolo operatorio a Pergola, la possibilità di ulteriori incrementi lavorativi. Il tutto dovrà naturalmente essere completato dall’arrivo di un altro anestesista dedicato alla nuova sala operatoria".

L’incremento della chirurgia di Pergola è una crescita non solo di casi chirurgici trattati in sala operatoria, ma che segna un +45% anche dell’attività ambulatoriale chirurgica, in toto svolta dall’equipe guidata da Francesco Vittorio Gammarota. "Un obiettivo - aggiunge la Storti - raggiunto grazie alla professionalità e alla competenza dei chirurghi, degli infermieri e di tutto il personale, sanitario e amministrativo". Oltre agli interventi di day surgery e week surgery di chirurgia generale, si aggiungono quelli di chirurgia della mano (con il dottor Mauro Ricchiuti), di chirurgia plastica e ricostruttiva (dottor Adriano Izzo) e le procedure e gli interventi oculistici col dottor Stefano Venturi.

"Numeri molto importanti per la chirurgia in day e week surgery – spiega il direttore della struttura di chirurgia Francesco Vittorio Gammarota – con pazienti che giungono da tutta la provincia e anche da fuori, grazie agli ambulatori che i professionisti hanno sulla costa. Numeri che raccontano di un impegno costante nel fornire ai pazienti cure sempre più personalizzate e di alta qualità che la nuova organizzazione contribuirà ad incrementare ulteriormente".

