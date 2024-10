Nuovo traguardo per Luciano Carallo

Nuovo traguardo per l’atleta urbinate Luciano Carallo, che domenica ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani di 10 chilometri su strada. Il giovane diciottenne, studente all’ultimo anno del liceo classico Raffaello, è salito sul podio nella categoria juniores con un tempo di 30 minuti e 32 secondi, dietro solo a Francesco Ropelato (Trento) e Abrham Asado (Cento). La gara si è tenuta ad Arezzo, tra le strade della città. Carallo da qualche mese gareggia per la società lombarda Atletica Val Brembana, alla quale si è unito perché ha una buona squadra di mezzofondisti, e la società ha guadagnato il pass per gli europei di categoria in programma a febbraio in Portogallo.

g. v.