Nuovo vertice per il Lions Club Denti saluta e arriva Giamperi

Avvicendamento al vertice del Lions club Urbino: Laura Giamperi prende il posto di Simona Denti, che ha terminato il proprio anno da presidente. Il passaggio del martelletto tra le due è avvenuto all’Urbino Resort Santi Giacomo e Filippo durante la 64ª Charter night del Club, nato il 30 aprile 1959. Tra i presenti anche il prossimo governatore, Marco Candela, che ha potuto assistere all’ingresso di due nuovi soci: l’ingegner Adele Megna e il dottor Felice Bartolucci.

Nel corso dell’evento Denti ha anche organizzato una lotteria i cui proventi sono stati destinati al Service promosso dall’associazione “Valeria onlus“ e saranno usati per acquistare un accessorio mammografico per biopsia stereotassica, da donare al reparto di Radiologia dell’ospedale di Urbino. Il Club ringrazia la Denti "per la splendida annata lionistica e la presidente entrante, a cui va il caloroso augurio di continuare nel solco del predecessore. Un ringraziamento particolare alla ditta Midor di Fermignano e all’Agriturismo Ca’ Mignone di Urbino, che hanno donato parte dei premi".

