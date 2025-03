Nuovo videoclip di Duccio Marchi. Alla fine crollano pure i torricini

"Ma tu volevi solo i cuoricini, cuoricini…", cantano i Coma_Cose, duo artistico che sta spopolando con il tormentone sanremese tra il romantico e la critica dei social. Da qualche giorno sul web sta girando una parodia made in Urbino della stessa canzone. L’autore è il cantante urbinate Duccio Marchi, celebre per tanti suoi ritornelli creati negli anni, spesso in dialetto, sovente satirici o critici verso problemi più o meno importanti.

Il nuovo tormentone, che cambia la prima parte della parola, si rifà al simbolo della città ducale: "Torricini, torricini, vieni a vedere i torricini, torricini, i torricini non ci sono dappertutto…", ed è girato da Marchi con il palazzo ducale sullo sfondo, ma stavolta lo scopo di video e canzone è promozionale, come si intuisce anche dal copricapo indossato da Marchi. Al termine del video c’è infatti un invito a venire alla prossima Festa del Duca, prevista dall’11 al 14 agosto. Ma prima, un colpo di scena: i torricini che, con un effetto speciale, crollano quando la canzone dice “Crolla il mondo…“. Ma niente paura: il crollo è solo parte della canzone parodiata: i torricini sono sempre lì.