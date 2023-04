Oasi della Badia, barricate degli ambientalisti

Continua la battaglia per impedire alle doppiette di entrare all’interno dell’Oasi "la Badia", situata tra Urbino e Montecalvo in Foglia.

"La proposta di riaprirla alla caccia già negli anni scorsi era stata rispedita al mittente da parte della Regione, ostinatamente anche quest’anno l’Ambito Territoriale di Caccia Ps1 torna a richiedere ufficialmente la soppressione dell’Oasi faunistica "La Badia", come riportato a pagina 28 del Programma Annuale delle Attività dell’Atc Ps1 per l’anno 2023 - dicono dall’Alleanza delle Associazioni Ambientaliste delle Marche - . Ricordiamo che ’La Badia’ è stata la prima oasi faunistica ad essere istituita in Italia nel 1979, 44 anni fa, ma in alcune sue aree la caccia era già stata vietata nel 1961 e nel 1974. L’Oasi "La Badia" ha un’estensione di oltre 800 ettari nei Comuni di Montecalvo in Foglia ed Urbino e ricade interamente in un Sito d’Interesse Comunitario e in una Zona di Protezione Speciale della Rete Natura 2000. Custodisce un’importante riserva di biodiversità che ha pochi eguali nella regione, con varie zone umide, ed un raro esempio di bosco planiziale di grande valore naturalistico. In questo scrigno di natura vivono, svernano e transitano numerose specie animali, in gran parte rare e protette, come l’albanella minore, il falco pellegrino, il falco grillaio, il nibbio reale, il biancone, la cicogna nera, la gru cenerina, l’ortolano e molte altre. Data l’importanza di queste aree, il Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato nel 2020 e tuttora vigente, ha previsto il mantenimento delle Oasi su tutto il territorio regionale".

Sulla questione interviene anche Luigi Tagliolini, esponente dei Verdi, ex assessore, anni fa, all’Ambiente della Provincia: "La sua istituzione (come Oasi) fu ritenuta ’necessaria e indilazionabile’ ai fini della tutela della fauna e dell’ambiente. La richiesta dell’ Atc Ps1 inoltrata alla Regione Marche dal presidente Fabrizio Furlani è inaccettabile, pretestuosa, priva di supporto scientifico e in palese contrasto con l’incompatibilità del presidente dell’ Atc già ampiamente contestato da molti cacciatori. Il signor Forlani è dipendente regionale, funzionario presso il servizio tutela, gestione e tutela assetto del territorio nella sede di Pesaro, è stato eletto presidente dell’ ambito territoriale di caccia nel 2021 . L’ambito territoriale è un ente di diritto privato in controllo alla Regione; tenuto conto dei poteri di vigilanza affidati alla Regione, riteniamo che sia incompatibile con l’incarico di presidente e che debba rassegnare le dimissioni immediatamente. Chiediamo al Presidente Acquaroli e all’assessore Antonini di rimuovere il signor Furlani dall’ incarico".

Da parte sua, l’Atc, in un recente documento, scrive: "...preme precisare che il Comitato di Gestione dell’ATC, a seguito di uno studio commissionato e pagato dalla precedente gestione, ha doverosamente inserito nel Programma annuale delle attività un dossier ancora aperto, e rispetto al quale prevede, come atto dovuto, di richiedere agli Uffici della Regione Marche di completare il procedimento amministrativo avviato anni fa, mediante l’espressione del parere conclusivo".