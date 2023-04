Oberdan e Mosca stasera in concerto Un elettropop accompagnato da video

Oggi alle ore 21, alla chiesa dell’Annunziata Playlist Pesaro ospita Oberdan e Mosca, due artisti del territorio in un’unica serata, in collaborazione con Black Marmalade Records. Leonardo Antinori, in arte Oberdan, è un polistrumentista classe ’95 nato e cresciuto a Pesaro che ricalca uno stile decisamente synth su cui costruisce un’architettura sofisticata di suoni computerizzati. Mosca fonde elementi acustici con sounds elettropop e per questo primo progetto live ha deciso di usare un approccio narrativo accompagnato da una proiezione video autoprodotta.

Biglietto posto unico numerato intero euro 8, ridotto euro 5. Biglietteria al Teatro Sperimentale (0721 387548), prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips (0721 34121 – 340 8930362) e circuito vivaticket anche on line. Biglietteria alla chiesa dell’Annunziata (334 3193717) dalle ore 20 di oggi. l. d.