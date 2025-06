Obiettivo Vis, pochi ritocchi over. Un nome per l’attacco: Djamanca

Fiducia piena nell’attesa dei primi annunci. Che storicamente per la Vis cadono nei primi giorni di luglio: un anno fa il primo colpo arrivò il 4 e fu Luca Paganini, non uno qualsiasi. A seguire Bove, Palomba e via via gli altri. Il sentimento dei tifosi è pressoché univoco: la conferma di Roberto Stellone è la migliore garanzia per un mercato di qualità.

Proviamo a immaginare come si muoverà la società. La Vis – l’ha detto anche il presidente Bosco - ha già individuato buona parte dei suoi obiettivi. E dovrà muoversi su due linee: pochi ritocchi over, visto che tutti i protagonisti della scorsa stagione sono sotto contratto; e un ampio rinnovamento del parco under, visto che bisognerà rimpiazzare i prestiti della scorsa stagione, rivelatisi quasi tutti di ottimo livello: da Vukovic a Coppola, da Okoro a Palomba. Passando per Peixoto, Tavernaro, Raychev.

Per gli ultimi due, potrebbe esserci possibilità di rinnovo del prestito. I canali preferenziali con Pisa e Venezia fanno pensare che su quella direttrice potrebbero arrivare alcuni volti nuovi. Ma senza dimenticare che la riforma Zola tanto cara a Bosco, rimodulando gradualmente i contributi per i giovani, spinge le società ad investire sempre di più sul prodotto locale. Dunque la Vis della prossima stagione punterà a valorizzare anche i ragazzi di proprietà: sia quelli già fatti debuttare in C nel finale di stagione (Edoardo Mariani e soci), sia alcuni dei rientri dai prestiti (Thiane e soci).

In fatto di dorsale di squadra, servirà almeno un elemento per reparto: un portiere in luogo di Vukovic, un centrale difensivo in luogo di Coppola, un centrocampista centrale (in luogo di Obi) per evitare il logorio del trio Pucciarelli-Paganini-Di Paola; e un attaccante in luogo di Okoro. Dopodiché bisognerà ricostituire il settore esterni, dove Stellone ha lavorato di fantasia (vedi la soluzione Cannavò) per coprire qualche mancanza.

In attacco c’è già un primo nome, vecchio pallino del diesse Menga: quel Loris Muhamed Varela Djamanca che già nella scorsa stagione il direttore aveva quasi convinto a venire. Ora sembra arrivato il momento giusto per l’esterno portoghese 27enne di proprietà della Reggiana, reduce da una stagione con alti e bassi a Sassari: 32 presenze, 4 gol (più 2 nei playoff) e 6 assist. E più volte decisivo contro la Vis. Voci non ufficiali danno l’operazione in dirittura. Nel reparto la Vis potrà eventualmente contare anche sul rientro di Ignacio Molina dal prestito alla Spal, che l’avrebbe volentieri riscattato se non fosse stata abbandonata dal patron Tacopina. E che potrebbe tornare utile alla luce del serio infortunio di Nicolò Lari, un elemento su cui la Vis contava molto. Su tutto, conteranno le indicazioni di mister Stellone.