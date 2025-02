Occhi puntati sui nostri gioielli. Casteldimezzo e Parco San Bartolo: ecco i soldi per le mura e i sentieri

Il cielo è terso, l’aria rigida, l’orizzonte marino nebbioso, ma per i residenti di Casteldimezzo, al di là del tempo, è un bel giorno. L’assessore regionale Francesco Baldelli è venuto fin quassù per dire con i fatti che "Pesaro è centrale per la Regione, è una risorsa, altroché". Premessa utile per annunciare il finanziamento del restauro delle mura del castello: "Sono pronti – ha detto Baldelli – oltre seicentomila euro, di cui la metà finanziati dalla Regione e l’altra metà dal Comune, per sistemare tutta la parte cadente di questo splendido borgo marinaro. Renderemo fruibili le mura con un percorso pedonale che attiverà punti panoramici verso il mare. Una dimostrazione che ci siamo e che quando i progetti sono seri siamo al fianco del Comune di Pesaro, al di là del colore politico".

Il sindaco Biancani riconosce "l’impegno della Regione per questo splendido borgo, al fianco del Comune. E’ un esempio di collaborazione virtuosa per il territorio". Soldi, ha specificato Biancani, "che saranno messi a bando nel 2025: contiamo di iniziare i lavori nel 2026". Strizzano l’occhio i residenti di Casteldimezzo che hanno a lungo invocato l’intervento e per i quali "Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara dovrebbero essere sempre più unite, anche da un sentiero naturalistico ben definito, perché sono due perle del Parco". Manco li avesse ascoltati, l’assessore Baldelli afferma che "la Regione ha stanziato un milione di euro per la sistemazione dei sentieri per bike e per camminatori. Metteremo in sicurezza i punti critici. In tutto è di oltre un milione e trecentosette mila euro la quota che la Regione destina al Parco San Bartolo. Vogliamo collegare Pesaro a Gabicce con i sentieri, partendo dall’ingresso, Baia Flaminia, per arrivare a Santa Marina con il primo stralcio, mentre il secondo unirà Fiorenzuola, Casteldimezzo e Vallugola. Non possiamo aprire nuovi percorsi, ma sistemare gli esistenti, in collaborazione con il Parco e il Comune".

Novità anche per la ciclovia Adriatica: "Abbiamo ottenuto – ha aggiunto Baldelli – un finanziamento di oltre 27 milioni di euro per il completamento dei 67 chilometri mancanti della ciclovia. Vogliamo collegare la ciclovia Adriatica che passa alle pendici del Parco, con il Parco stesso. Da Colombarone e Vallugola avremo percorsi unitari". Il sindaco Biancani ha spiegato, in merito ha specificato che "il tratto sarà affiancato al fiume da Pesaro a Montecchio. Abbiamo fatto un sopralluogo con l’assessore Baldelli, l’attuale passaggio non metteva in sicurezza i ciclisti, la Regione ha preso l’impegno di individuare le risorse per il collegamento Pesaro-Montecchio e appena la Regione avrà individuato il nuovo tracciato, ci rivedremo per condividere il progetto esecutivo. Da Colombarone a Cattabrighe non potremo fare una vera e propria ciclovia sulla Panoramica, ma sulla Statale sì. Appena la Regione farà i bandi progetteremo questo tratto". Biancani ha precisato che "nel Parco non saranno realizzati nuovi sentieri, difficile visto che i terreni sono dei privati. Siamo felici che si sistemano i sentieri". Uno di questi, quello che da Casteldimezzo porta al mare, è stato interessato da una gravissima grana: "Difficilmente sarà possibile ripristinarlo per l’estate – ha affermato Biancani – ma dobbiamo capire se una parte di queste risorse possiamo usarle anche per il sentiero di Casteldimezzo". Una ipotesi che Baldelli ha ritenuto realistica. Soddisfatto il presidente dell’Ente Parco Silvano Leva: "Il restauro delle mura di Casteldimezzo, paese un po’ abbandonato, è importante. Stiamo parlando con i residenti per ampliare i sentieri. Il rapporto con Regione, Comune di Pesaro e Gabicce importantissimo". Il consigliere regionale Nicola Baiocchi ha concluso: "Bene che la regione abbia riconosciuto l’importanza dell’intervento, e bene la collaborazione con il Comune".

Davide Eusebi