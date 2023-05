Occhialini, il grande scienziato che sfiorò il Nobel per due volte

Domani a san Filippo si parla di un grande forsempronese: Giuseppe “Beppo“ Occhialini. Potremmo anche chiamarlo "l’uomo che (quasi) vinse il premio Nobel due volte". La giornata di studio si inaugura alle 9,30 e si intitola "Giuseppe “Beppo“ Occhialini: un fisico, un forsempronese, un amico". È organizzata dal Comune, dalla Fondazione Giuseppe Occhialini e dalla Fondazione del Monte di Pietà. Gode anche del patrocinio della Regione e del Ministero dell’istruzione.

L’occasione è data dal trentesimo anniversario dalla morte del grande fisico nato a Fossombrone nel 1907. Dal lato scientifico, a garanzia della serietà dell’approccio a questa grandissima figura di scienziato, ci saranno Vincenzo Vagnoni, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, Michele Cicoli, docente di fisica teorica all’università di Bologna, Stefano Ragazzi, dell’università Milano Bicocca, e Cristian Vignali, dell’università di Bologna. Si diceva dei due Nobel mancati per un pelo. Il primo Occhialini lo sfiorò nel 1948, quando il riconoscimento andò invece al britannico Patrick Blackett. I due, ognuno per la sua parte, avevano collaborato nel Cavendish Laboratory di Cambridge alla dimostrazione sperimentale dell’esistenza del positrone, ossia l’equivalente dell’elettrone nell’antimateria. Se la vita fosse giusta, come minimo avrebbe dovuto essere un Nobel condiviso, ma si sa il peso politico che ha l’Italia in queste faccende, soprattutto, si può immaginare, all’indomani di una guerra combattuta dalla parte sbagliata e persa malamente.

Ma c’è anche chi sostiene che ci fu un vero e proprio veto, per via del fatto che Occhialini non aveva preso parte al Progetto Manhattan (la bomba atomica). Va peraltro ricordato che Blackett nel discorso di accettazione riconobbe che il lavoro l’aveva fatto quasi tutto Occhialini. L’altro Nobel sfiorato fu due anni dopo, nel 1950, per la scoperta della particella detta “pione“. Anche stavolta Occhialini dette un contributo fondamentale, mettendo a punto speciali emulsioni fotografiche, ma il premio andò anche in questo caso al collega britannico, Cecil Powell.

Ma certo la biografia di Giuseppe Occhialini non si riduce a questo. Lo ricordano anche per la sua grande passione per la montagna, l’alpinismo e la speleologia. Alla giornata di studio tra i relatori ci sarà l’architetto Gianni Volpe, che di Occhialini traccerà un ricordo in qualità di amico. Non era facile essere amico di Occhialini: soprattutto per una questione di levatura intellettuale, ovviamente. E perché ricordava a che punto era rimasto l’ultimo loro colloquio, anche dopo mesi che non si erano visti.

Adriano Biagioli