"Occhio a chiamate per luce e gas"

Il Consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi mette in allerta per il pericolo di truffe telefoniche. Dice: "In questi giorni ho inviato alla polizia postale, al Corecom, al comando regionale dei carabinieri e a quello della guardia di finanza una segnalazione riguardante delle probabili truffe telefoniche. Infatti sono diverse settimane che molti marchigiani stanno ricevendo chiamate dal numero 3394768144 dietro cui su cela un fantomatico operatore della Regione Marche. E’ un truffatore che carpisce i dati personali per cambiare contratto di luce e gas. Ovviamente la Regione Marche non c’entra niente con tutto questo".