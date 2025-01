Occhio a Nardò, vietato sbagliare. Baioni: "Fare massima attenzione"

Giacomo Baioni, il vice di Leka, annunciando lo scontro di oggi pomeriggio contro Nardò, parla di una partita dove bisogna fare massima attenzione perché la formazione pugliese è in crescita. Sul fronte opposto e cioè quello di Nardò, il morale è a... terra perché non solo la formazione è penultima in classifica ma proprio prima della partenza per Pesaro ha perso anche uno dei suoi giocatori più importanti: la guardia di colore Aristide Mouaha. E Nardò deve fare a meno anche del suo play Woodson. Insomma questo pomeriggio – palle a due alle 18 – non è proprio che scenda sul parquet il dream team per affrontare una Vuelle che sta marciando con il vento in poppa.

Ma giustamente come avvertiva Baioni partite nella carta facili possono diventare pericolose se vengono prese sottogamba. Insomma oggi pomeriggio se uno parte per ballare la Pizzica al palasport, poi magari si ritrova all’interno di un match molto più duro e spigoloso di quello che appariva alla vigilia. Perché è un campionato dove si viaggia sulle montagne russe: l’altra sera l’Urania Milano, che è stata travolta dalla Carpegna Prosciutto, ha battuto Cantù che è considerata una delle grandi forze del campionato, una delle più serie candidate a tornare nella massima serie. Una di quelle gare, quella tra Milano e Cantù, che dicono che non si può mai abbassare la guardia e che nessun risultato è scontato.

"No, no, non è un gara facile come potrebbe sembrare – dice Mauro Procaccini – anche perché si sono rinforzati ed hanno dato problemi anche ad Udine. Hanno poi un ottimo play, Giuri, che conosco, un giocatore in grado di reggere bene anche l’A1 anche se non è più un ragazzo. Bisogna stare molto attenti. Non sono da prendere sottogamba".

E Pesaro come la vedi?

"Dire in forte crescita e il fatto che Imbrò la stia mettendo dentro con ottime percentuali sta togliendo pressione sopra Ahmad. E’ un’altra squadra, Pesaro, rispetto all’inizio del campionato. Perchè Ahmad sta passando la palla e gioca anche per i compagni, inoltre stanno crescendo anche due giocatori importanti come Petrovic ed anche Bucarelli. E’ una squadra oggi, la Vuelle, che può dare problemi a tutti", continua Procaccini.

Come la vede la situazione?

"Per capire bene bisogna attendere un paio di test importanti come potrebbero essere contro Cantù, che sulla carta è la più attrezzata, ed anche contro Rimini che comunque arriva a fine campionato. Vedendo ora Pesaro si potrebbe dire – continua l’ex play della Vuelle – che Pesaro potrebbe arrivare tranquillamente tra le prime otto e forse anche tra le prime quattro perché ha le potenzialità per farlo. Questo anche alla luce di quello che si è visto nella partita che ha messo di fronte Milano a Cantù. Comunque una formazione che potrebbe in questo momento fare un altro filotto".

Il tutto tenendo conto che anche Maretto sta maturando sotto il profilo della tenuta del campo. Un giocatore che non sta sprecando niente, che evita forzature e che si sta dando molto da fare anche in quello che viene ritenuto il lato debole della formazione di Leka, e cioè la difesa.

