Occhio ai cantieri Teatro e vecchio palas, lavori paralleli Poi l’area dei Cappuccini

di Luigi Luminati Pesaro pare ormai diventata la città dei cantieri. Non c’entra più la voglia di fare comunicazione, tutt’altro. Ora si deve lavorare ed in fretta per non trovarsi con mezza città coperta da impalcature. Lo sa bene Riccardo Pozzi che da assessore al Fare ha ereditato lavori in mezza città. Sta attento a non perdersi nei tanti cronoprogrammi intrecciati degli appalti, l’unico assessore socialista. Anzi sceglie sempre la massima cautela. Interpellato, però, risponde sullo stato dell’arte di due lavori delicatissimi. Come la ristrutturazione del Teatro Rossini da una parte e il completamento del palasport di viale dei Partigiani dall’altra: "Intanto possiamo dire che abbiamo assegnato l’appalto dei lavori di ristrutturazione del teatro Rossini per 620 mila euro – svela Pozzi – che dovranno essere completati entro l’autunno. In contemporanea effettueremo sia nel Rossini sia nello Sperimentale lavori per l’efficientamento energetico grazie ai fondi del Pnnrr". In contemporanea l’amministrazione comunale ha affidato il cantiere alle tre ditte pesaresi che avevano vinto la gara d’appalto per il completamento del palasport di viale dei Partigiani: "Per noi è un’opera importante con 3,6 milioni di euro di gara d’appalto – aggiunge Pozzi – e la presenza di tre ditte locali ci fa ben...