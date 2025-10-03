"Occhio alla colf che ruba i gioielli". Maxi sequestro nei ‘Compro Oro’

Bionda platino, gentile e disponibile come una di famiglia. Così si presenta alle porte delle abitazioni pesaresi una donna che, spacciandosi per colf, secondo le indagini della Squadra mobile della polizia, trasformerebbe la fiducia ricevuta in un’occasione per svuotare cassetti e portagioie. Il suo identikit arriva direttamente da una segnalazione giunta in redazione per mail: "una donna di media età, napoletana, appariscente, bionda platino, ciglia e labbra rifatte, ma molto gentile e disponibile, quasi di famiglia. Abita nel centro storico di Pesaro, si rende disponibile a qualunque ora e in qualunque momento, per qualunque aiuto, basta chiamarla". Una descrizione che stride con l’immagine restituita dagli elementi raccolti dagli investigatori: due tavoli colmi di refurtiva, undici pagine fitte di gioielli sequestrati nei Compro Oro della città e cinque chiavi di abitazioni mai identificate.

Il modus operandi, secondo chi ha denunciato le misteriose sparizioni, sarebbe spudorato. La donna si propone tramite Facebook e, una volta accolta in casa, inizia a lavorare, ripulendo, con particolare attenzione i cassetti dei preziosi. "Usa indossare un grembiule di colore blu con un tascone, nel quale nasconde orologi, bracciali, collane, orecchini, e ogni cosa di valore, già al primo giorno. Il fatto che rubi fin da subito è la testimonianza che il suo reale obiettivo non sia quello di aiutare nelle faccende domestiche, ma di introdursi facilmente nelle abitazioni e depredare", scrive chi l’ha riconosciuta e denunciata. La sua astuzia starebbe nel colpire oggetti preziosi che difficilmente vengono indossati ogni giorno: collane, orecchini, bracciali e orologi sottratti senza clamore. E la scoperta arriva solo a distanza di tempo. Poi, dopo poche settimane, saluta i padroni di casa con un pretesto, licenziandosi "per motivi personali". Nel frattempo, però, il bottino è già finito nei canali di ricettazione cittadini. Tre le famiglie che hanno denunciato finora. Ma i gioielli recuperati, molti ancora da ricondurre ai legittimi proprietari, raccontano una platea di vittime molto più ampia, probabilmente ignare di essere state colpite. Perché se un anello o un paio di orecchini non vengono indossati da mesi, il vuoto nel portagioie rischia di passare inosservato.

"La donna racconta di problemi familiari col compagno, forse per sentirsi moralmente più libera di poter agire e depredare le abitazioni, oppure per giustificare la propria disattenzione. Dopo le recenti denunce, la reazione della donna non è stata di vergogna ma di indifferenza, passeggia tranquillamente per il centro storico, incontra le vittime, indifferente, come se fosse allenata a tale attività".