"Occhio alle primarie, possono fare danni"

"Le primarie rischiano di essere nocive se la coalizione non è coesa". Così la pensa il sindaco Massimo Seri che mercoledì sera ha chiamato a raccolta la sua maggioranza invitandola al senso di responsabilità e del dovere evitando, per il futuro, divisioni come quelle che si sono manifestate per l’Interquartieri.

Sindaco lei nel 2014 è stato scelto attraverso le primarie, pensa che siano ancora lo strumento giusto per selezionare il prossimo candidato sindaco del centrosinistra?

"Le primarie sono uno strumento importante che, però, va contestualizzato".

Cosa vuol dire?

"Sono utili se c’è una coalizione coesa, al contrario in caso di frizioni e divisioni rischiano di essere nocive".

Il centrosinistra non pare sia molto coeso....

"Non è detto, bisogna distinguere tra la realtà e la percezione che c’è di quella realtà".

Nell’ultimo consiglio comunale sull’Interquartieri ha temuto di essere sfiduciato dalla sua maggioranza?

"A fare la differenza è la gente, sono i cittadini che scelgono da che parte stare e che mi sembra abbiano una visione molto più realistica di una certa politica e degli addetti ai lavori".

Sono i sondaggi che le permettono di sostenere che la gente è dalla sua parte?

"Certo non lo dico a caso"

Nell’ultimo consiglio, sull’Interquartieri lei non è intervenuto: perché?

"Prima di tutto va detto che la scadenza del 30 giugno (il riferimento è all’aggiudicazione dei lavori, pena la perdita dei 20 milioni di euro di finanziamento, anche e il Comune spera in una proroga fino all’ultimo, ndr) non sarà rispettata. E comunque in quel consiglio comunale non è stato detto nulla che non si fosse già sentito. E’ evidente che l’Interquartieri ha elementi di criticità che vanno monitorati e che sono già stati messi in evidenza dai dirigenti comunali".

Tornando ai candidati sindaci, le sue liste civiche chi proporranno?

"Abbiamo intelligenze e competenze importanti. Dobbiamo scegliere quali di queste risorse mettere a disposizione della città".

Ma tra Barbara Brunori ed Etienn Lucarelli, chi si metterà in gioco?

"Non posso rispondere per loro. Dico però che dopo dieci anni, io sono pronto a restituire con impegno e serietà quanto ricevuto da chi mi è stato sempre vicino. Entrambi sono due bravi amministratori, molto impegnati e che stanno ottenendo risultati importanti: avranno tutto il mio appoggio e il mio sostegno".

Quindi come affronterà l’ultimo anno la sua maggioranza?

"Dobbiamo portare a termine gli obiettivi che ci siamo dati, cercare di chiudere i tanti lavori in corso anche se alcuni saranno lasciati in eredità. In ogni caso in quest’ultimo anno non ci saranno stravolgimenti".

Anna Marchetti