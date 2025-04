Occhio, da domani rimuovono le bici abbandonate

Chi ha voluto la bicicletta, pedali. Il 16 aprile, alle ore 9,30, ci sarà l’apertura del ponte ciclopedonale sul Foglia che andrà ad aggiungere nuovi chilometri alla linea 11 della bicipolitana, nel tratto che collega Santa Maria delle Fabbrecce al centro storico.

Da domani, invece, scatterà la rimozione delle bici abbandonate per l’azione di bonifica annunciata, più volte, dal sindaco Andrea Biancani. "I mezzi abbandonati come anche quelli non più in grado di funzionare saranno rimossi - avvisa il primo cittadino –: i proprietari hanno tempo fino a questa sera per rimuoverli". La bonifica sarà effettuata dagli operatori di Marche Multiservizi e dal Centro operativo su segnalazione della Polizia Locale. I rottami verrano poi smaltiti nel rispetto delle normative ambientali vigenti. "Con questo intervento andremo a ridurre il degrado. Intendiamo, infatti, liberare le aree pubbliche dai mezzi inutilizzabili, restituendo ai cittadini un ambiente più ordinato e sicuro, per una migliore fruibilità degli spazi dedicati alla mobilità sostenibile". Oltre alle biciclette dismesse, infatti, saranno rimossi anche i lucchetti abbandonati nelle rastrelliere e nelle recinzioni. "Di veicoli incustoditi ce ne sono soprattutto nella zona della stazione e sono di cittadini o pendolari che le lasciano incustodite per mesi". Chiunque può inviare segnalazioni riguardo alla presenza di biciclette abbandonate in città: chiamando 0721387800 o scrivendo a: pl.quartieri@comune.pesaro.pu.it. L’operazione inizierà dalle zone centrali della città e verrà riproposta anche negli altri quartieri.

Al taglio del nastro che inaugurerà il nuovo ponte sul Foglia che collega la zona di Tombaccia con il centro storico e la zona mare, si potrà arrivare in bicicletta proprio per testare immediatamente il nuovo passaggio. Autorità e istituzioni saranno presenti per la cerimonia di rito sul lato del parco XXV Aprile. Il costo finale dell’opera, imponente ed esteticamente gradevole, ha superato i 4 milioni di euro. Le risorse sono arrivate dal bando delle periferie, detto anche progetto Sprint.