‘Occhio pigro’: controlli alle materne. Spuntano ben 74 casi critici

Si chiama "ambliopia", ma nel gergo comune è conosciuta con un altro nome: occhio pigro. Il Lions Club Pesaro Host ed il Leo Club sono scesi in campo per combattere l’infida malattia, attraverso una campagna di prevenzione coordinata dal dottor Renato Zampetti ed eseguita in tutte le scuole materne del territorio sui bambini di 4 anni. Ma cos’è l’ambliopia? È una alterazione della trasmissione del segnale nervoso all’occhio o entrambi gli occhi e colpisce il 4% della popolazione. Se la malattia viene diagnosticata in tempo può essere guarita con successo: "La campagna è stata fatta sui bambini di quell’età proprio perché si può recuperare già da quell’età – spiegano i soci del Lions Club – Questo servizio è nato in collaborazione con il Comune di Pesaro tramite i Servizi Educativi, pianificando una serie di visite, una per ogni scuola dell’infanzia del territorio Comunale".

Infatti, dai primi di gennaio sino ai primi di giugno, muovendosi classe per classe, un team di lavoro, composto dalle ortottiste Chiara Marchio ed Alessandra Renganeschi e da soci Leo e Lions, ha visitato gratuitamente 382 bambini suddivisi su 29 scuole comunali e statali di Pesaro. Ben 74 dei bambini visitati sono risultati casi critici, ma fortunatamente recuperabili in quanto la malattia è stata diagnosticata in tempo.

al. zaf.