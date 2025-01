Occhio, Vis: il Pontedera corre e si rinforza. Serve una prova da grande per il blitz esterno

Prolungare il sogno di un’altra settimana lasciandosi alle spalle la fatidica quota dei 40 punti. Sono questi i due obbiettivi in casa Vis da coronare domenica nella trasferta di Pontedera. Stellone arriverà in terra Toscana con la rosa al completo, ad eccezione di un Denis Tonucci che dopo essersi allenato a parte nei primi giorni della settimana verrà valutato sul finire della stessa. Con il rientro di Coppola dalla squalifica, Stellone potrà contare su un suo fedelissimo, sempre più vicino alla permanenza. Come infatti affermato dallo stesso tecnico biancorosso nel post partita dell’ultima gara: "La situazione mercato resta bloccata". Dichiarazioni che vengono confermate anche sul campo, poiché se in entrata non sono previsti ingressi imminenti, in uscita i due giocatori più chiacchierati ovvero Coppola ed Okoro stanno continuando ad allenarsi con la solita intensità anche in vista della prossima gara. Partita, quella contro il Pontedera che verrà diretta da Marco Peletti di Crema, al secondo anno tra i professionisti. L’arbitro 31enne ha collezionato, nella scorsa stagione, un precedente con entrambe le compagini. Se per il Pontedera il ricordo è positivo, una vittoria per 1-0 ad Ancona, anche per i biancorossi il pareggio per 1-1 contro l’Arezzo non è tuttavia da disprezzare.

La formazione toscana, affamata di punti salvezza, è reduce da quattro risultati utili consecutivi coronati da una vittoria in trasferta nell’ultima giornata. Un bel gol dell’ala sinistra Simone Ianesi ha infatti impreziosito con tre punti una bella prestazione di squadra a Sestri Levante. Gruppo, quello granata, che in questa sessione di mercato si è già rinforzato con il mediano Jacopo Scaccabarozzi e l’ala destra Pablo Vitali. I due, che mister Leonardo Menichini ha allenato in passato, sono stati esaltati dallo stesso nell’ultimo post partita: "Sono appena arrivati ma stanno già dando molto. Si sono integrati bene perché sono splendidi professionisti e ottimi giocatori, che già conoscevo: Scaccabarozzi lo avevo avuto alla Turris e Vitali al Monterosi. Sapevo quello che potevano dare e grazie al ds Zocchi siamo potuti andare su questi profili, per altro elementi già rodati nelle rispettive squadre, quindi già con il ritmo partita". Il Pontedera nell’ultimo periodo è riuscita a rendere invalicabili i confini della propria porta. Senza subire gol, nelle ultime tre partite ha infatti conquistato un punto sia contro il Legnago sia a Terni. Con 8 punti nelle ultime 4 partite i toscani sono ora in 15ª posizione, a quota 24. Sarà compito dei biancorossi interrompere il loro momento positivo, così da trovare la prima vittoria in trasferta del 2025.