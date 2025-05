"Occupazione femminile: ecco perché cresce"

E’ una provincia in grande difficoltà, quella di Pesaro e Urbino, per quanto riguarda il mondo del lavoro. A fare il punto, in occasione della Festa dei lavoratori, è la Cgil di Pesaro e Urbino: "Il Primo Maggio è una giornata che assume particolare significato se calata nel contesto che ci troviamo a vivere – spiega il segretario Roberto Rossini -. La situazione internazionale e gli scenari di guerra hanno indebolito il nostro sistema produttivo, che ha nell’export una delle sue principali caratteristiche, soprattutto per la metalmeccanica e il legno arredamento. In questo contesto nella nostra provincia è riesploso l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria, mentre nel 2024 il tasso di occupazione è calato rispetto al 2023 per i lavoratori di genere maschile dell’1,2% mentre c’è stata una controtendenza per le lavoratrici che hanno visto un incremento del 2,9%, fenomeno questo ancora irrilevante in termini di recupero del gap occupazionale tra maschi e femmine (85mila i lavoratori occupati a fronte di 74mila donne occupate). Ma andando a verificare la qualità del lavoro che si è generata – aggiunge – ci accorgiamo che è rappresentato da lavoro temporaneo, discontinuo e stagionale, mentre cresce il part-time soprattutto tra le lavoratrici, fenomeno che al contrario di quello che si potrebbe pensare in realtà non è una scelta volontaria ma imposta".

Poi il tema della sicurezza sul lavoro: "In questo Paese si continua a morire lavorando: perché si lavora male, si lavora in fretta, sotto pressione, con l’ansia costante di perdere il posto e il sistema degli appalti e subappalti ha ridotto le persone a meri strumenti di produzione". Anche per questo la Cgil ritiene "fondamentale la campagna referendaria 5 si e che questa abbia un esito positivo".

Oggi la Cgil festeggerà il Primo maggio al parco XXV Aprile, dove in giornata arriveranno anche i ragazzi delle scuole che hanno percorso con le loro biciclette il percorso della linea gotica da Massa a Pesaro, con il progetto ‘Sulle ruote della liberazione’.