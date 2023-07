’OceanAction’, così il Fano Jazz torna ad abbracciare il tema del mare

Crisi climatica, ambiente marino e migrazioni. Il Fano Jazz torna ad abbracciare pienamente il mare con una serie di eventi organizzati in collaborazione con Fano Università del Mare, l’associazione fondata nel 2021 da ricercatori e rappresentanti di associazioni ambientaliste, culturali e sportive della provincia per promuovere il dialogo tra scienza (sostenibilità ambientale) e l’aspetto artistico-culturale del territorio. In questa edizione del Fano Jazz si inserisce infatti anche la seconda edizione del festival OceanAction, che inizia il 26 luglio alle 18,00 nello spazio Green Village con l’esposizione e la visita del furgone mangia plastica, interessante innovazione tecnologica che ottimizza l’utilizzo di rifiuti plastici per la produzione e l’immagazzinamento di energia (frutto della ricerca del prof. Francesco Regoli Direttore Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente UNIPM).

L’inserimento dell’ambiente marino nell’ambiente della musica avverrà con due interventi "in pillole" a lato di due appuntamenti musicali volutamente intitolati Note di Mare, durante l’Exodus Stage "Gli echi di migrazione" presso la Pinacoteca San Domenico (oggi e domani alle 17.45). L’evento clou dell’OceanAction, sabato 29, non si slega però dal Fano Jazz e porterà al Fano Marine Center i rappresentanti nazionali di WWF, Greenpeace, Marevivo, Legambiente, Federazione Nazionale Pro Natura, Sea Sheperd, MedReact, che illustreranno al pubblico i loro principali progetti e mostreranno, nella loro diversità, la convergenza d’intenti nella conservazione dell’ambiente marino. "Queste sono iniziative da patrocinare e valorizzare - il commento dell’assessore Cora Fattori - perché trattano l’ambiente in modo complesso e completo. I temi ambientali diventano temi sociali, poiché i cambiamenti climatici portano a fenomeni migratori. Diventano temi economici di gestione delle risorse, energetiche e delle materie prime".