"Ode al Maestro che ha catturato la luce"

Ode a Piattella. La scrive Antonio Consalvi, amico e "discepolo" del grande artista che omaggiò di un suo quadro l’allora presidente della Repubblica Ciampi in visita a Pesaro, nel 2010. Consalvi ricorda Piattella con alcuni passi tratti dal catalogo edito da Quattroventi per la mostra che fece a Pesaro del 2002: "Nella vita ci sono momenti in cui tutte le parole del mondo non bastano per dire soltanto una cosa...l’anima si colma delle tragedie del mondo; così vive in uno stato di continua esplosione per il senso di impotenza e di infinita inutilità. E’ questa tensione mai ferma che spinge il pittore verso la pittura che in tutta la vita sarà sua, forse, solo per un attimo. ...come vedi, non puoi avere niente della vita che, prima o poi, qualcuno non lo debba dolorosamente pagare! …non è stato Corot a dare un senso, una “coscienza” al paesaggio romano? Egli ha fondato il Luogo di quella luce chiara e dorata. Del paesaggio romano ora si dice: “Guarda, assomiglia ad un paesaggio di Corot!". Ecco, dice Consalvi "io e ciascun amico del Maestro, da oggi, quando viaggeremo nell’amarcord dei nostri anni pesaresi, così come ogni qualvolta ci “libreremo” nella Panoramica San Bartolo volando sino a Fiorenzuola di Focara, inerpincandoci sulla via Maestra Flaminia, sino alle sue altrettanto amate montagne del Catria e Nerone, sentiremo naturale, il “Guardare” i paesaggi di quei “Luoghi”, sovvenendoci questa suggestione: “...Guarda questa natura questi colori, paesi, mura, alberi, pietre, conchiglie, terre, tramonti, albe, siepi sembrano la pittura dei Quadri di Piattella!". Consalvi si dice "debitore del dono della visione" che Piattella ha lasciato, ricordando "il cenacolo di Cantiano, e poi le giovanili passeggiate al mare con i maestri Nanni Valentini, Giuliano Vangi, Renato Bertini". Resterà dunque di Piattella, "la luce delle sue albe e tramonti...", che il maestro ha "catturato", con fare visionario. Perché, ricorda Consalvi, "Piattella amava dire che “il pittore non dipinge l’invisibile“, ma ciò che appare, dopo averlo “studiato, interiorizzato, amato“". Come piaceva al suo amico ed estimatore Bonnefoy, grande poeta francese.

d.e.