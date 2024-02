Odissea per prenotare le visite: "Il Cup deve funzionare bene. Farò stampare dei manifesti"

Assessore Filippo Saltamartini, ma perché chiamando o andando al Cup per prenotare una visita o un esame ci si sente rispondere che le agende sono chiuse e non c’è niente da prenotare? Ecco, di fronte alla più o meno classica domanda sulle cose che non vanno con il Cup Marche, di solito l’assessore regionale tira fuori un’idea anche abbastanza brillante che però fatica a trasformare in realtà. E’ successo anche ieri, durante la conferenza stampa sul bilancio del primo anno dell’Ast1. "Faremo stampare delle locandine – ha annunciato Saltamartini – che verranno appese davanti a ogni Cup per far sapere ai cittadini quali sono i loro diritti". Bene, quindi? "Quindi il Cup non deve rispondere che le agende sono chiuse. Se l’operatore vede che non può prenotare, deve fare la cosiddetta presa in carico, cioè richiamare il cittadino quando la prestazione tornerà disponibile. Questa garanzia per il cittadino non può mancare. Però una cosa va chiarita: non tutte le prestazioni devono essere obbligatoriamente garantite dal sistema sanitario pubblico, ma solo quelle che rientrano nei Lea (i livelli essenziali di assistenza, ndr). Quando un esame e una visita rientrano in questo gruppo, il Cup deve dare una risposta al cittadino. Bisogna considerare che il sistema è in fase di rodaggio e ci sono delle disfunzioni che vanno corrette".

Al di là del Cup, Saltamartini rivendica quello che chiama riequilibrio dei servizi sul territorio: "E’ il mandato che ci hanno dato gli elettori – ha detto – Abbiamo investito su Sassocorvaro per garantire cure mediche e micro chirurgia, stiamo ragionando con Kos su Macerata Feltria e abbiamo potenziato Fossombrone e Cagli: in tre anni abbiamo apportato grandi cambiamenti, l’impegno della Regione per la sanità della provincia di Pesaro Urbino – ha affermato – è chiaro e inequivocabile".