Odontotecnico lavorava come dentista: condanna

Ha già una condanna a 300 euro di multa per esercizio abusivo della professione di dentista. Ieri è arrivata la seconda, stesso reato. Nove mesi di reclusione e 15mila euro di multa è la pena inflitta ieri ad Alessandro Cangini, classe ’77, residente a Gabicce Mare, odontotecnico, il quale, secondo l’accusa, avrebbe messo le mani in bocca ai pazienti al pari di un odontoiatra, ma senza averne il titolo. Non solo. Anche la struttura sanitaria in cui operava, la Smile di Gabicce Mare, era stata ritenuta priva delle autorizzazioni, tanto che a maggio del 2019, il Comune aveva emesso un’ordinanza di chiusura.

L’imputato avrebbe svolto attività di diagnosi, terapia di malattie e anomalie dei denti e della bocca e anche attività di prevenzione e riabilitazione odontoiatriche in particolare su una paziente. Tutti lavori che non avrebbe potuto svolgere. Ieri il pm Giovanni Rizzi aveva chiesto un anno. Il difensore, l’avvocato Silvia Pezzolesi, che ha ribadito che il suo assistito ha eseguito solo lavori che gli competevano, attende le motivazioni e poi valuterà l’appello.

e. ros.