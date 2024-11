Forte odore dalle cantine, tosse e irritazioni: evacuato condominio di 7 piani

Pesaro, 19 novembre 2024 – Paura oggi in via Togliatti intorno alle 15. Un condominio, al civico 34, è stato interamente evacuato dopo che un forte odore acre proveniente dalle cantine aveva gettato le famiglie in allarme, provocando anche tosse e irritazioni agli occhi e alla gola. Qualche episodio di vomito.

Ventidue gli appartamenti coinvolti, suddivisi tra sette piani. Le persone che erano in casa in quel momento, una cinquantina circa, sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco, si sono riversate in strada.

Si è poi scoperto che la causa delle irritazioni era una bomboletta di vernice spray che aveva una perdita di gas: si trovava appunto nel locale cantine. Sul posto, oltre ai pompieri, anche il 118 e i vigili urbani.