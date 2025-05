Offerta abitativa. Il Comune avvia un’indagine

Il comune di Vallefoglia punta all’espansione, anche edilizia. E per meglio comprendere le esigenze abitative e le richieste in base alla tipologia degli alloggi viene avviata fra i cittadini un’indagine conoscitiva attraverso la somministrazione di un questionario.

"Questo territorio è in controtendenza rispetto a quello che sta accadendo in altre parti d’Italia – sostiene il sindaco Palmiro Ucchielli (foto) - . Qui stanno aprendo molte nuove aziende e stiamo registrando anche tante nascite, grazie a un’immigrazione dal sud Italia e del mondo. Quelle che mancano sono le case. Molti, infatti, sono costretti a rinunciare al lavoro perché non riescono a trovare un’abitazione".

Da qui, la volontà di trovare soluzioni, da concertare eventualmente anche con gli imprenditori del territorio, partendo dalla conoscenza della domanda e dell’offerta abitativa. "L’obiettivo – spiega il Sindaco – è quello di avviare un percorso di ascolto e di analisi approfondita, attraverso la raccolta di dati qualitativi e quantitativi, al fine di orientare le future politiche abitative e urbanistiche della città in modo più efficace e rispondente alle reali necessità della popolazione".

Il questionario consentirà di valutare la domanda abitativa secondo diversi parametri, tra cui: la disponibilità delle famiglie all’acquisto o all’affitto di immobili, la preferenza tra appartamenti in condominio o abitazioni indipendenti, la dimensione dell’alloggio desiderato, l’area o il quartiere di interesse in base a esigenze familiari, lavorative o sociali. I dati raccolti, che saranno trattati in forma anonima, potranno essere inviati per email a: controlloedilizio@comune.vallefoglia.pu.it o consegnati a mano presso l’ufficio Urbanistica, nella sede municipale di Via Rampi a Montecchio.

