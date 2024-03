Offese al sindaco . Stavolta ’odiatore’ assolto: "Il suo profilo hackerato"

Assolto. Massimo Rocchi, classe 1960, pesarese, non dovrà pagare i 30mila euro (con provvisionale da 10mila) che il Comune di Pesaro gli aveva chiesto a titolo di risarcimento per le frasi che nel famigerato marzo 2020, quando la pandemia da Covid stava entrando nella fase più acuta, aveva scritto su Fb contro il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

Perché nell’udienza di ieri, il giudice monocratico Franco Tetto ha dato credito alla tesi che nelle precedenti udienze Rocchi, tramite il suo legale, Paola Saragoni Lunghi, ha più volte sostenuto: in sintesi, "non è stato il mio cliente a scrivere quelle cose contro il sindaco Ricci, ma qualcuno che ha hackerato il suo profilo Fb, con tanto di furto di dati". Del resto, la stessa accusa, ieri, aveva chiesto al giudice l’assoluzione dell’imputato.

Il reato di cui rispondeva Rocchi era la diffamazione aggravata, e l’aggravante era costituita appunto dal fatto di aver usato, ta il marzo e l’aprile del 2020, un social come Fb per veicolare quelle offese al sindaco. Offese che, come noto, erano di questo tenore: "Ma veramente la mattina ti guardi allo specchio e non ti fai schifo da solo?"; "Sei un incapace"; "Io lo vedrei bene a fare i prossimi 5 anni a Villa Fastiggi per il reato di procurata epidemia" "ha ucciso l’economia pesarese per due festicciole di m....". In un caso, Rocchi, anzi chi scriveva per lui, commentando la chiusura di alcuni negozi, alludeva anche al fatto che Ricci avesse chiuso alcuni negozi, tipo gli alimentari, ma tenuti aperti quelli di fiori, solo perchè un assessore della sua giunta era collegato a quel lavoro.

Tanto era bastato a Ricci per denunciare. E in un paio di casi, Ricci ha vinto: in uno di questi, uno degli imputati, un pensionato sui 60 anni, nel febbraio dell’anno scorso ha pagato 7500 euro al Comune per avere definito Ricci "sindacontagio". Anche in quel caso l’avvocato difensore aveva tentato di dimostrare che il suo cliente era estraneo ai fatti e che quindi ci fosse un difetto di identificazione. Ma allora la tesi difensiva non aveva funzionato.

Stavolta sì. "Tramite una dettagliata relazione del nostro tecnico informatico – ha detto ieri la legale di Rocchi, Paola Saragoni Lunghi – siamo riusciti a dimostrare che quei messaggi emersi sui social non erano attribuibili al mio cliente". La parte civile del Comune era rappresentata dall’avvocatessa Isabella Gattini. Ieri Ricci non era presente in aula.

ale.maz.