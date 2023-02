Offese cacciatore su Facebook: l’assessore Belloni non cerca sconti

Non ha scelto scorciatoie e sconti di rito l’assessore Enzo Belloni. Finito a processo, insieme ad altri 6 imputati, per aver insultato su Facebook un cacciatore che aveva sparato e ucciso un pitbull che aveva aggredito lui e il suo cane, Belloni ha voluto essere giudicato con il rito ordinario. Scelta condivisa anche da un secondo imputato. Altri 4, sui quali pende anche l’accusa di minacce, oltre a quella di diffamazione aggravata, tra cui i due proprietari del pitbull (una femmina, Zoe), i fratelli Nicola e Annalisa Cappabianca, hanno scelto invece il rito abbreviato. Il settimo imputato è uscito di scena ieri. Alla scorsa udienza aveva offerto un risarcimento danni di 700 euro al cacciatore, costituito parte civile con gli avvocati Roberto Brunelli e Cinzia Fenici. Ieri il suo legale, l’avvocato Paolo Pazzi, ha consegnato la busta con i soldi ai due legali e per il suo assistito il reato è stato dichiarato estinto.

La vicenda suscitò al tempo clamore. La doppietta che era andata a caccia nella campagna di Gradara con il suo cane, a un tratto si era vista arrivare contro due pitbull. Uno aveva aggredito lui e il suo quattro zampe. E per difendersi aveva sparato. Il proprietario dell’animale ucciso, Cappabianca, aveva querelato il cacciatore. Aveva detto che il suo cane era buonissimo. Nel frattempo, però, un testimone oculare, Danilo Mancini, titolare dell’omonima azienda agricola di Granarola, aveva raccontato una verità ben diversa, confermando l’aggressione del pitbull e che il cacciatore aveva sparato per difesa. La procura aveva quindi scagionato la doppietta. E il gip aveva accolto la richiesta di archiviazione. Ma il popolo di Facebook si era già pronunciato con una condanna. Sul social, erano partite offese e minacce anche di morte. E tra gli "impallinatori" c’era anche Belloni, che aveva definito il cacciatore "uomo di m"."e "c’è ancora chi giustifica simili monnezze".

Elisabetta Rossi