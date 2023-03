Offese razziste a giocatore, la Polisportiva Forsempronese si scusa

Per gli insulti razzisti al comunale di Fossombrone, dopo le scuse e la condanna del sindaco Berloni, arrivano anche quelle della Polisportiva Forsempronese. Come si rammenterà, l’episodio era accaduto al termine della 25ª di campionato contro la Jesina, domenica scorsa. Vittima delle male parole era stato il giocatore Kevin Trudo, apostrofato in maniera pesante da due “tifosi“ del Fossombrone mentre passava sotto le tribune rientrando negli spogliatoi. Le due persone responsabili non sono affiliate alla società metaurense e non appartengono neppure alla tifoseria organizzata. "La Polisportiva Forsempronese 1949 condanna fortemente quanto accaduto. La Polisportiva si rammarica e porge le proprie scuse a nome di tutta la tifoseria al giocatore Kevin Trudo ed alla Jesina Calcio. Tutto deve comunque rimanere sempre un gioco e confinato in un ambito sportivo e di correttezza".

a. bia.