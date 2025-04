‘Officina adolescenti’: il centro per ragazzi inaugurato a Montecchio

Liberi di creare: è stato inaugurato a Montecchio (via dei Quartieri, 1) il nuovo Edu Hub ‘Officina adolescenti’, uno spazio gestito dalla cooperativa sociale ‘Cooss Marche’ dove i ragazzi potranno incontrarsi e fare esperienze ricreative e culturali. "Questo spazio risponde ai bisogni dei giovani e alle sfide che quotidianamente affrontano – sostiene il sindaco Palmiro Ucchielli – , come le trasformazioni legate all’adolescenza, la relazione con la propria immagine, i rapporti con adulti e coetanei e le difficoltà derivanti da fenomeni di disagio come l’abuso dei social media, l’alcolismo, l’uso di sostanze psicoattive, il bullismo e il cyberbullismo". Situato all’interno dei locali gestiti dalla cooperativa, il progetto offre un ambiente sicuro, dove i ragazzi potranno esprimersi liberamente attraverso attività ludiche, aggregative e laboratoriali. Un’occasione per esplorare i propri interessi, scoprire nuovi talenti e confrontarsi con figure educative qualificate. "Un progetto fondamentale – prosegue il sindaco – per supportare i ragazzi che in questo periodo storico si trovano ad affrontare condizioni di fragilità, disorientamento e povertà educativa".