Oggi a Borgo Pace luci su ’Tales Of Urbino’

Si presenta oggi a Borgo Pace il progetto "Tales Of Urbino – navigatore di storie": per una promozione turistica che è anche narrazione di storie e conoscenza. Attraverso il podcast, strumento sempre più utilizzato in più settori dalle notizie all’enogastronomia, si racconterà il territorio. L’appuntamento è alle 16 al Golf Club Alpe della Luna: il progetto è realizzato da una rete di 9 microimprese del territorio (con capofila Urbino Incoming). Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione territoriale tra più partner, dall’associazione Lands Of Urbino con cui è stato ideato il progetto con il supporto della Galleria Nazionale delle Marche, all’Università di Urbino che ha curato la parte scientifica dei contenuti, all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche Isia che ha progettato le grafiche social. Il tutto accompagnato dalla professionalità di un destination manager, Flavia Fagotto.

fra.pier.