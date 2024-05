Oggi a Fano l’omaggio a Ruggeri e Pirandello con Arianna Ninchi

Sarà l’attrice Arianna Ninchi insieme al prof. Andrea Carnevali, uno dei massimi esperti di Pirandello, al centro del meeting “Fano con Ruggeri Pirandello“ in programma oggi dalle ore 10,30 alla Rocca Malatestiana di Fano. ll meeting proporrà una testimonianza videoregistrata del regista Marco Bellocchio, e alcuni film pirandelliani: “I pugni in tasca“ (1965), “La Balia“ (1999), “L’Uomo dal Fiore in Bocca“ (1993). Il Meeting presenterà nella mattinata una sezione teatrale con una performance di Giuseppe Esposto “La controvolontà“ che, in occasione del centenario della Legge Basaglia, toccherà i temi della follia-pazzia. Insieme a Esposto ci saranno le studentesse della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. Nel pomeriggio spazio alle opere dei videomakers indipendenti.

Ingresso gratuito.

b. t.