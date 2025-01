Oggi a Misano l’ultimo saluto al giovane Baye

Questa mattina alle 9 parenti e amici daranno l’ultimo saluto a Baye, al cimitero di Misano Adriatico. E’ previsto infatti per oggi un breve momento di ricordo e preghiera per il 17enne Baye Madjimby Mboup che nella notte del 4 gennaio ha perso la vita in un incidente stradale. In un gesto di generosità il giovane si era offerto di riaccompagnare in scooter alcuni amici dopo una serata fuori ma, nel tragitto, ha perso il controllo del mezzo e lo schianto gli è stato fatale.

La salma del ragazzo verrà poi trasportata in Senegal, il paese d’origine della sua famiglia, dove verrà seppellito. Il Comune di Gradara, tramite social, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese. "Baye farà ritorno al suo paese d’origine e per questo chiediamo l’aiuto di tutta la comunità per sostenere il suo ultimo viaggio – si legge nell’appello lanciato via social dal Comune di Gradara -. Potete versare il vostro contributo sul seguente iban (IT10I0623067751000056854093, intestatario Seck Aram - causale raccolta fondi Baye). Grazie e buon viaggio Baye).