Oggi a Sassari sarà un mezzogiorno di fuoco. La Vuelle tenta l’impresa per crederci ancora

La squadra ieri ha preso il volo per Sassari, dove, in un orario anomalo – si scende in campo alle 12 – affronterà la Dinamo che in settimana ha perso Gentile. Il match lo si può vedere in diretta non solo su Dazn, ma anche in chiaro su Eurosport 2.

S’è imbarcata tutta la truppa biancorossa ancora senza il nuovo centro americano, il giovane Loudon Love che arriverà in città martedì da Boston. Ed anche senza Bamforth che ha lasciato la squadra per tornare negli Stati Uniti per problemi familiari.

Una giornata, quella che è in programma, che rischia di arrivare alla fine con la Carpegna Prosciutto fanalino di coda in solitudine. Questo perché Brindisi affronta in casa Treviso e quindi non una partita impossibile; Varese ha un osso più duro perché affronta tra le ,mura amiche Napoli. Per terminare il panorama Cremona se la gioca in casa contro Scafati che non è propriamente un rullo compressore anche se può avere ancora ambizioni, con un colpo di reni, di entrare tra le formazioni che andranno ai playoff.

Stesso discorso vale per Sassari che è a due punti dalla zona dei ‘bravi’ e cioè le prime otto.

In un campionato che si è snodato come un specie di rivoluzione francese, tra giocatori bolsi, altri che hanno alzato bandiera bianca, tra falsi bersagli come il caso di McCallum, ed altri che hanno deciso di andarsene questa trasferta di Sassari arriva con un carico dei piccoli – Cinciarini, Tambone e Foreman – un po’ più leggero sotto il profilo mentale, perché non essendoci più Bamforth, i minutaggi per i tre giocatori rimasti si allungano.

Che aria tira? Una risposta arriva dal predsidente del consorzio Franco Arceci: "Bisogna combattere fino alla fine e ci sono giocatori che ancora ci credono".

Non si fanno nomi ma è possIbile immaginare che tra questi ci sia sicuramente Cinciarini ed anche Tambone. E quest’ultimo potrebbe scendere in campo a Sassari con motivazioni alte perché il togli e metti al primo errore diventa adesso un po’ più problematico anche per Sacchetti che non ha la stessa possibilità di rotazioni di una settimana fa.

Partita impossibile quella di oggi a Sassari? No. Ma tutto dipendente, appunto, dallo spirito con cui entreranno in campo gli uomini della Carpegna Prosciutto. E’ tutto è legato al gruppo degli italiani perchè gli americani non hanno di questi problemi e forse già pensano a dove andare a trascorrere le vacanze estive.

m. g.