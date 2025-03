Oggi al mercato di San Decenzio con Caritas il gazebo della solidarietà

Ambulanti di San Decenzio e Caritas insieme per un gesto di solidarietà: oggi al mercato sarà possibile donare alle famiglie in difficoltà economica, generi alimentari a lunga conservazione. Come si potrà aderire alla raccolta di beneficenza? "Dalle 8,30 alle 14 – conferma Valerio Tamburini, in rappresentanza degli ambulanti del mercato di San Decenzio – allestiremo un gazebo vicino al Bar Ciclone. Tutti coloro che volessero aiutare chi ha bisogno, lo potranno fare consegnando al gazebo – allestito in collaborazione con Caritas e con il Comune di Pesaro – una lista precisa di alimenti". Sarà possibile donare olio extravergine di oliva, biscotti, olio di semi, zucchero, tonno, legumi, passata di pomodori, riso e pasta, farina. "Aldilà della quantità di alimenti che la raccolta riuscirà a racimolare – oserva il sindaco Biancani – vorrei dire che è già lodevole l’impegno civico mostrato dagli ambulanti". L’iniziativa si ripeterà anche il prossimo martedì, 11 marzo, con le stesse modalità.