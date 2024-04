Oggi al Pincio si mangia pane e olio. Premiati i produttori locali

Appuntamento oggi al Pincio (dalle 9 alle 19.30) col salotto dell’olio: si ritroveranno i migliori produttori e le più importanti aziende del territorio e d’Italia. La kermesse al Pincio di Fano fa parte delle due giornate del Gran Galà dell’Olio 2024, in programma ieri e oggi. Quella odierna sarà un’occasione per degustare, nell’arco dell’intera giornata, i migliori olii d’Italia e del Mediterraneo, e per riscoprire "pane e olio", la merenda più salutare e gustosa che ci sia. Sempre al Pincio, i più piccoli saranno coinvolti in un gioco olfattivo "Il nasino d’oro" per imparare a riconoscere pregi e difetti dell’olio. Inoltre nella giornata di ieri sono stati attribuiti il 15esimo premio "L’Oro d’Italia" e il 13esimo premio internazionale "L’Oro del Mediterraneo". Per quanto riguarda le aziende locali, il frantoio oleario di Andrea Marcolini di Monteciccardo è arrivato terzo nella categoria fruttato leggero con l’etichetta Elisa ("L’Oro d’Italia), mentre per "L’Oro del Mediterraneo" si è aggiudicato il primo premio l’azienda agricola di Domenico Montagna di Fano per la categoria fruttato leggero con l’etichetta Olio San Cesareo. Sempre ieri hanno ricevuto il "Premio Antonio Ricci" ed il "Premio Ettore Franca", il professor Francesco Visioli e professoressa Tullia Gallina.

Il Gran Galà dell’Olio è stata anche l’occasione per porre l’attenzione sulla scarsa rimuneratività degli olii di qualità ai cui è stata dedicata la tavola rotonda di ieri pomeriggio sulla "Sostenibilità dell’olivicoltura. Idee, proposte e soluzione".