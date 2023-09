Oggi al Solaris ’Nina dei Lupi’, film made in Pesaro: anteprima mondiale a Venezia

Oggi al Cinema Solaris di Pesaro (ore 18.30), sarà presentato "Nina dei lupi", il film diretto da Antonio Pisu e presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia. Il film, distribuito da Genoma films è stato prodotto dalla pesarese Marta Miniucchi e co-sceneggiato da un’altra pesarese: Annapaola Fabbri. Nina dei Lupi vede tra i protagonisti Sergio Rubini, la giovane Sara Ciocca (candidata al premio di miglior attrice esordiente), Sandra Ceccarelli, Cesare Bocci e Davide Silvestri. Nel cast anche Tiziana Foschi, Caterina Gabanella, Fabio Ferrari e Paolo Rossi Pisu. Il film è stato presentato in anteprima mondiale nei giorni scorsi a Venezia come proiezione speciale in apertura alle Giornate degli Autori.