Oggi alla casetta Vaccaj c’è l’Aperidonna

Si chiama Aperidonna, l’incontro conviviale ideato dalle sorelle Ottani di Casetta Vaccaj, in via Mazzolari a Pesaro. Il prossimo appuntamento sarà stasera alle 19,30. "L’occasione di oggi – spiega Silvia Ottani, contitolare del locale – avrà come protagonista l’anello Meraki, il gioiello ideato da un gruppo di studentesse e dalla cui vendita si ricavano fondi a sostegno delle attività svolte dalla Comunità femminile di recupero dell’Imprevisto. E’ una iniziativa pensata per sensibilizzare verso il rispetto tra i generi, alla vigilia dell’8 marzo".