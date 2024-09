Oggi alle 16 a San Carlo l’addio a Lucio Mazzara

Ha suscitato vasto cordoglio in città la scomparsa del dottor Lucio Mazzara, ex direttore delle Poste ed ex giudice tributario. Tra i messaggi arrivati, quello di Guerrino Amadori, suo ex dipendente, che lo ricorda così: "Una persona perbene, molto attaccata al suo lavoro e attenta alla persona. Mia moglie Anna Borgacci è stata la sua segretaria per tanti anni con Lidia Moci. Lo ricordiamo come un validissimo dirigente all’epoca in cui le Poste erano statali. Condoglianze a tutta la famiglia". Il funerale sarà oggi alle 16 nella chiesa di San Carlo Borromeo.