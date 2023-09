Oggi alle 18 tutti in piazza Luceoli per guardare con fiducia al futuro

"Oggi alle 18, ad un anno dall’alluvione, vi aspettiamo in piazza Luceoli per ricordare insieme quanto accaduto, con la ferma convinzione di un futuro di ripartenza e di rilancio dell’intera comunità cantianese e del territorio che ci è stato vicino". A parlare è il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini che attraverso una nota aggiunge: "In piazza Luceoli, simbolo di un paese travolto ma che ha saputo riprendersi contando principalmente sulle proprie forze, sulla tanta solidarietà e sulla tenacia della propria gente, avremo occasione di riflettere sull’accaduto, sulla gestione post-emergenziale e sul futuro. Per l’occasione abbiamo formalmente invitato tutti i rappresentanti istituzionali che hanno responsabilità nella gestione post-alluvione per un confronto aperto e diretto oltre ad un momento di ringraziamento ma continueremo a chiedere ciò che ci è stato promesso. E poi sabato 16 (domani ndr) sarà un’occasione di festa. Riproporremo una raccolta fondi a favore degli alluvionati dal titolo ‘Con il cuore nel fango’; una no stop di otto ore di musica con oltre 20 band che saliranno sul palco di piazza Luceoli".

Amedeo Pisciolini