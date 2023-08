Oggi arriva una delegazione da Qinhuangdao

Alla Cna l’hanno definita una riscoperta della via della seta perché questa mattina ci sarà, con inizio alle 9, un incontro istituzionale tra rappresentanti politici cittadini ed una delegazione della città gemellata cinese di Qinhuangdao. Prende forma un’operazione avviata da qualche mese che vede protagonista oltre l’amministrazione anche la Cna provinciale. Un gemellaggio, quello con la città cinese che va avanti dal 1984 ma che non ha portato frutti e accordi particolari perché è sempre rimasto sulla cartas. Ma che ora viene rispolverato sia guardando Pesaro Capitale della Cultura, sia per gli sviluppi e gli accordi che potranno nascere sotto il profilo commerciale e industriale. Dopo l’incontro con le autorità locali la delegazione cinese illustrerà gli sviluppi, l’evoluzione e le prospettive, nel corso di un incontro in programma questa mattina con inizio alle ore 10 nella sala Rossa.