Oggi c’è. Carofiglio allo Sperimentale

Sarà Gianrico Carofiglio l’ospite di oggi pomeriggio a ‘Incontri Capitali’, la rassegna di Pesaro 2024 dedicata ai libri e alle parole. Autore di racconti, saggi, romanzi, libri best-seller tradotti in tutto il mondo e giallista italiano tra i più amati, Carofiglio presenta a Pesaro il suo ‘L’orizzonte della notte’ (Einaudi) in dialogo con la scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarapica (Teatro Sperimentale, ore 18,30). Il libro segna il ritorno del popolare avvocato Guido Guerrieri impegnato in un’avventura processuale enigmatica e dal ritmo impareggiabile che s’intreccia a un’affilata meditazione sulla perdita e sul rimpianto. Chiamato a difendere una donna che ha ucciso l’ex compagno della sorella, da poco morta suicida, Guerrieri si interroga sul tempo trascorso, sul senso della sua professione e sull’idea stessa di giustizia. Una trama con la quale l’autore ragiona sul concetto di legittima difesa e parla, anche se da una visuale indiretta, della violenza sulle donne.

‘Incontri capitali’ proseguirà poi lunedì 6 maggio con Andrea Segrè, docente di Economia circolare e Politiche per lo sviluppo sostenibile, noto per le ricerche e i progetti pionieristici sullo spreco alimentare. Segrè presenterà il suo primo romanzo ‘Globesity. La fame del potere’ (Minerva Edizioni) in una conversazione con il giornalista e scrittore Alfredo Antonaros (Palazzo Gradari, ore 18.30). È annullato invece, per motivi organizzativi, l’incontro con Alessandro Sallusti che era in programma per martedì 7 maggio. La rassegna è promossa da Pesaro Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con Passaggi Cultura. Tutto il programma e gli aggiornamenti su Pesaro2024.it.