Oggi c’è ‘Miraviglia’ Il parco Miralfiore è in mano ai bambini

"Miraviglia – Mercanti in gioco" colorerà il Parco Miralfiore, oggi dalle ore 9 alle 19, con la seconda edizione dell’appuntamento ideato dal Comune per stimolare nei più piccoli comportamenti e azioni sostenibili. I bambini potranno allestire la propria bancarella nel giardino sul retro del bar Serra degli Agrumi, guidati dai volontari della Protezione civile, colorarla con i giochi che non usano più per barattarli (o venderli all’importo massimo di 5 euro; non è possibile scambiare indumenti o alimenti) con quelli degli altri visitatori del parco. Presente all’appuntamento l’associazione Oratorio Don Bosco che proporrà laboratori, musica e le iniziative solidali di "Arte e Carità" (insieme a Circolo Laudato Sì e alla comunità Papa Giovanni XXIII). Nel pomeriggio si alterneranno gruppi musicali e performance di danza.

l. d.