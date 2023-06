Oggi cerimonia solenne del 2 giugno in piazza del Popolo

Oggi ricorre il 77° anniversario della Repubblica italiana. Questo il programma che si svolge a Pesaro: si inizia alle 9,30 con la marcia del corteo e delle associazioni combattentistiche partendo dal Teatro Rossini fino in piazza del Popolo; poi la deposizione della corona d’alloro alla cappella votiva di Sant’Ubaldo; lo schieramento dei reparti e corpi dello Stato, la cerimonia dell’alzabandiera e l’inno di Mameli. Quindi si procederà con i vari interventi istituzionali e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica. La mattinata si concluderà, in piazza del Popolo con la consegna delle onorificenze ai nuovi cavalieri; ufficiali; medaglie di bronzo al valore civile e medaglie d’onore ai deportati e reduci dai lager nazisti. In totale 21 riconoscimenti che saranno consegnati dai vari sindaci della provincia.

l. d.