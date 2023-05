"Oggi ci serve un bel coraggio per continuare"

Cari lettori, oggi con il cuore in mano, scrivo augurando forza e coraggio a coloro che in questi giorni, a causa del maltempo, hanno visto tutti i loro sacrifici e i loro progetti sciogliersi e scorrere via tra acqua e fango. Ancora una volta la natura ci ha dimostrato che di fronte alla sua ira, l’essere umano è impotente quanto un granello di sabbia.

Ho visto foto e video che mi hanno davvero demoralizzata e spaventata. Macchine che scorrevano, come fossero barche, per le strade che ormai erano diventate fiumi in piena, case sommerse e garage pieni di ricordi allagati: una vera catastrofe. Scuole e negozi chiusi, eravamo tutti in casa a proteggerci dagli infiniti chicchi di grandine che scendevano con prepotenza e dallo scrosciare di pioggia incontrollabile.

L’elettricità se ne andava, i tuoni assordanti e i fulmini prendevano il posto di un sole che a metà maggio dovrebbe scaldare di più. Una mia amica ha ammesso che le sembrava di essere tornata in quarantena. Il trauma, la memoria di due anni e mezzo vissuti con le ali socchiuse a guardare dalla finestra la vita che non passava più. Goccia dopo goccia il cielo diventava sempre più grigio e le nuvole formavano un muro talmente soffocante che guardare all’insù faceva girare la testa. Sono vicina alle famiglie che hanno subìto danni irreparabili ed economicamente importanti.

Oggi sembra una giornata promettente, ci sono disegni bianchi sfumati e scarabocchiati nel cielo, ma non sono minacciosi. È tutto azzurro e il verde degli alberi è tornato a splendere vivace. La vita continua, e come tutti gli esseri viventi siamo in grado di adattarci, lo sappiamo fare alla perfezione. Winston Churchill sosteneva che "Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta".

Asia D’Arcangelo