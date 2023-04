Oggi consiglio comunale sul Giro d’Italia

Stasera nella sala del consiglio, in Municipio, in una seduta monotematica si parlerà della tappa del Giro d’Italia che il prossimo 13 maggio toccherà la città metaurense. La tappa che passa da Fossombrone è l’ottava di questa edizione del Giro: partirà da Terni e avrà il traguardo sulla Flaminia. I corridori arriveranno dal Furlo, quindi toccheranno Calmazzo, San Lazzaro, Piancerreto, dopodiché a destra per il ponte della Concordia (il ponte vecchio) e poi su per il colle dei Cappuccini, poi si scende al ponte nuovo, si torna su verso Porta Fano e quindi si va per le Cesane; poi Isola del Piano, Ponte degli Alberi e ritorno di nuovo sul ponte della Concordia, ma stavolta la carovana ci arriva passando per il Corso, e quindi la seconda scalata dei Cappuccini e arrivo davanti alla caserma dei carabinieri.

a.b.